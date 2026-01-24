Exposition de peinture L’âme et la matière Cultura Montluçon
Exposition de peinture L’âme et la matière
Cultura 15 rue Albert Einstein Montluçon Allier
Début : Dimanche 2026-02-03 09:00:00
fin : 2026-03-02 19:00:00
2026-02-03
Découvrez l’exposition de peinture L’âme et la matière de Roger Amiot à Cultura.
Cultura 15 rue Albert Einstein Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 39 03 03 37
English :
Discover Roger Amiot’s painting exhibition L’âme et la matière at Cultura.
