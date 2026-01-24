Exposition de peinture L’âme et la matière Cultura Montluçon

Exposition de peinture L’âme et la matière

Début : Dimanche 2026-02-03 09:00:00

fin : 2026-03-02 19:00:00

2026-02-03

Découvrez l’exposition de peinture L’âme et la matière de Roger Amiot à Cultura.

Cultura 15 rue Albert Einstein Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 39 03 03 37

Discover Roger Amiot’s painting exhibition L’âme et la matière at Cultura.

