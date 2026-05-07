Exposition de peinture Fournil des Arts Lanmeur

Lanmeur

Exposition de peinture

Fournil des Arts 11 Rue Scoën Lanmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-08-18 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-02

Pendant l’été, découvrez des expositions au Fournil des Arts de Lanmeur. Une exposition en juillet, l’autre en août, où plusieurs artistes exposeront leurs œuvres. Venez découvrir des travaux variés et créatifs. .

Fournil des Arts 11 Rue Scoën Lanmeur 29620 Finistère Bretagne +33 6 70 10 51 80

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English : Exposition de peinture

L’événement Exposition de peinture Lanmeur a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX