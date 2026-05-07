Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition de peinture Fournil des Arts Lanmeur

Exposition de peinture Fournil des Arts Lanmeur dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Fournil des Arts

Adresse : 11 Rue Scoën

Ville : 29620 Lanmeur

Département : Finistère

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Lanmeur

Exposition de peinture

Fournil des Arts 11 Rue Scoën Lanmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-08-18 18:30:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-08-02

Pendant l’été, découvrez des expositions au Fournil des Arts de Lanmeur. Une exposition en juillet, l’autre en août, où plusieurs artistes exposeront leurs œuvres. Venez découvrir des travaux variés et créatifs.   .

Fournil des Arts 11 Rue Scoën Lanmeur 29620 Finistère Bretagne +33 6 70 10 51 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de peinture

L’événement Exposition de peinture Lanmeur a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Lanmeur (Finistère)