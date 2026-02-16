Exposition de peinture Le chemin paysage par Denise Louin Place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Exposition de peinture Le chemin paysage par Denise Louin

Place du Presbytère Maison du patrimoine sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-20 18:00:00

2026-03-07

Exposition proposée par l’association Sport et culture en pays sourdin.

Entrée libre de 14 h à 18 h, du mardi au samedi. .

Place du Presbytère Maison du patrimoine sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 63 12 00 92 associationscps.secretaire@gmail.com

