Exposition de peinture Le Voyage Jarny

Exposition de peinture Le Voyage

42 RUE DES ECOLES Jarny Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-24

Christelle CATTAGNI a choisi de présenter son exposition de manière originale et ludique en mêlant ses œuvres à un décor totalement assorti, histoire de rendre LE VOYAGE plus réel et l’exposition bien vivante !

À découvrir du vendredi 24 au dimanche 26 octobre à la salle Rachel Foglia, de 14h à 18h. Entrée libre.

Vernissage de l'exposition Peinture de Christelle CATTAGNI vendredi 24 octobre à 18h

42 RUE DES ECOLES Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 54 culture@jarny.fr

English :

Christelle CATTAGNI has chosen to present her exhibition in an original and playful way, blending her works with a totally matching set to make THE JOURNEY more real and the exhibition very much alive!

On view from Friday October 24 to Sunday October 26 at Salle Rachel Foglia, from 2pm to 6pm. Free admission.

Opening of Christelle CATTAGNI?s painting exhibition, Friday October 24, 6 p.m

German :

Christelle CATTAGNI hat sich dafür entschieden, ihre Ausstellung auf originelle und spielerische Weise zu präsentieren, indem sie ihre Werke mit einem komplett passenden Dekor vermischt, um DIE REISE realer und die Ausstellung lebendiger zu machen!

Die Ausstellung findet von Freitag, dem 24. Oktober, bis Sonntag, dem 26. Oktober, im Rachel-Foglia-Saal von 14.00 bis 18.00 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Vernissage der Ausstellung Malerei von Christelle CATTAGNI Freitag, 24. Oktober, 18 Uhr

Italiano :

Christelle CATTAGNI ha scelto di presentare la sua mostra in modo originale e giocoso, abbinando alle sue opere un set completamente coordinato, per rendere il VIAGGIO più reale e la mostra davvero viva!

In mostra da venerdì 24 a domenica 26 ottobre nella Salle Rachel Foglia, dalle 14.00 alle 18.00. Ingresso libero.

Inaugurazione della mostra di pittura di Christelle CATTAGNI, venerdì 24 ottobre alle 18.00

Espanol :

Christelle CATTAGNI ha optado por presentar su exposición de forma original y lúdica, combinando sus obras con un decorado totalmente a juego para hacer más real EL VIAJE y más viva la exposición

Del viernes 24 al domingo 26 de octubre en la Sala Rachel Foglia, de 14:00 a 18:00 h. Entrada gratuita.

Inauguración de la exposición de pintura de Christelle CATTAGNI, viernes 24 de octubre a las 18.00 h

