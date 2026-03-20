Exposition de peinture Les beaux jours décalés

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-04

Claudine Georget explore un univers peuplé de personnages décalés, de couleurs intenses et de formes expressives. Son travail se situe entre illustration et recherche plastique autour des matières et des compositions.

Ses œuvres invitent le regardeur à un dialogue fait d’émotions, de souvenirs et de jeu.

VERNISSAGE, en présence de l‘artiste SAMEDI 04 AVRIL 2026 à 11H .

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 46 reseau.mediatheques@ccabsv.fr

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English :

Claudine Georget explores a world of quirky characters, intense colors and expressive shapes. Her work lies somewhere between illustration and plastic research into materials and compositions.

L’événement Exposition de peinture Les beaux jours décalés Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)