Exposition de peinture LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Exposition de peinture

LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

2025-12-20

Viens admirer les œuvres d’une artiste locale Laure Cazaux dans le hall de l’espace thermal.

> En accès libre tous les jours de 15h à 18h30. .

English :

Come and admire the works of local artist Laure Cazaux in the lobby of the Espace Thermal.

German :

Komm und bewundere die Werke der lokalen Künstlerin Laure Cazaux in der Eingangshalle des Thermalbads.

Italiano :

Venite ad ammirare le opere dell’artista locale Laure Cazaux nella hall della spa.

Espanol :

Venga a admirar las obras de la artista local Laure Cazaux en el vestíbulo del balneario.

