Exposition de peinture LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l'Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
2025-12-20
Viens admirer les œuvres d’une artiste locale Laure Cazaux dans le hall de l’espace thermal.
> En accès libre tous les jours de 15h à 18h30. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 58
English :
Come and admire the works of local artist Laure Cazaux in the lobby of the Espace Thermal.
German :
Komm und bewundere die Werke der lokalen Künstlerin Laure Cazaux in der Eingangshalle des Thermalbads.
Italiano :
Venite ad ammirare le opere dell’artista locale Laure Cazaux nella hall della spa.
Espanol :
Venga a admirar las obras de la artista local Laure Cazaux en el vestíbulo del balneario.
