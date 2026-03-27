Exposition de peinture Centre bien-être Luzéa Luz-Saint-Sauveur

Exposition de peinture

Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Jésahelle, artiste peintre souhaite partager ses œuvres contemporaines à travers une exposition riche en couleur.

> Visite libre du lundi au samedi de 15h à 18h30. .

Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 58 thermes@luz.org

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English :

Jésahelle, artist painter, wishes to share her contemporary works through an exhibition rich in color.

L’événement Exposition de peinture Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Luz St Sauveur|CDT65