Exposition de peinture Centre bien-être Luzéa Luz-Saint-Sauveur
Exposition de peinture Centre bien-être Luzéa Luz-Saint-Sauveur mercredi 1 avril 2026.
Exposition de peinture
Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Jésahelle, artiste peintre souhaite partager ses œuvres contemporaines à travers une exposition riche en couleur.
> Visite libre du lundi au samedi de 15h à 18h30. .
Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 58 thermes@luz.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jésahelle, artist painter, wishes to share her contemporary works through an exhibition rich in color.
L’événement Exposition de peinture Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
À voir aussi à Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées)
- Chasse aux oeufs LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 5 avril 2026
- Projection Accrochées Marie Lachaud LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 21 avril 2026
- Exposition Oiseaux de papiers Maeva Collet LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 28 avril 2026
- Jazz à Luz 35ème Festival d’Altitude Pyrénées Vallées des Gaves LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 10 juillet 2026
- Concert d’orgue LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 17 juillet 2026