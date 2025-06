Exposition de peinture Marie Lelièvre Amestoy Auberge de Jeunesse Brest Brest 1 juillet 2025 07:00

Finistère

Exposition de peinture Marie Lelièvre Amestoy Auberge de Jeunesse Brest 5 rue de Kerbriant Brest Finistère

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-27

2025-07-01

Venez découvrir le travail réalisé par cette brillante étudiante en licence d’art.

On retrouve, dans son exposition, l’influence des grands maîtres qu’elle a étudiés, mais aussi des thèmes plus contemporains auxquels elle apporte sa touche personnelle.

Les mots de l’artistes

« J’ai commencé à peindre et à dessiner il y a trois ans, et je présente une partie du travail que j’ai fait pendant mes

études en Art à l’UBO. Pour cette exposition, j’ai sélectionné des thématiques assez traditionnelles de

l’Histoire de l’art que j’ai essayé de me réapproprier, principalement la nature-morte et la figure humaine. Pour

accompagner ces peintures à l’huile, je présente également quelques croquis et pastels, qui sont des études et

travaux de recherche.

Cette exposition est plutôt représentative de ma découverte de l’Histoire de l’art et de mon intérêt pour les

grands-maitres de la peinture auxquels je fais souvent références (Le boeuf écorché Rembrandt et Soutine ; les

symboles religieux les peintres hollandais ; etc.)

Je me fixe certaines règles, dans le but d’extirper mon travail de sa seule portée décorative ou sensationnelle (en

gros je cherche à éviter les attributs qui sont ceux de la publicité et des contenus des réseaux sociaux). En effet je

peints toujours d’après modèle, en faisant poser des modèles dans certaines poses ou en m’installant dans la

chambre froide d’une boucherie, dans le cas du boeuf écorché, par exemple. Je peints sur des supports

académiques et traditionnels, des plaques en bois ou des chassis entoilés que je fabrique moi-même avec de la

colle de peau.

Mes sujets sont toujours ceux d’un quotidien banal, liés à des expériences personnelles ou universelles, que je

tente de représenter de manière épurée, pour contre-balancer avec la surabondance d’images, de gens, et d’objets

qui pullulent dans nos vies de sur-consommateurs » .

Auberge de Jeunesse Brest 5 rue de Kerbriant

Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 41 90 41

