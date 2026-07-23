AGENDA · Baume-les-Messieurs
Exposition de peinture MCHARTRIE Baume-les-Messieurs
samedi 8 août 2026 · Baume-les-Messieurs
Informations pratiques
Baume-les-Messieurs
Exposition de peinture MCHARTRIE
Abbaye Baume-les-Messieurs Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-15 18:30:00
Date(s) :
2026-08-08
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Abbaye Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 73 73 39 mireille.buxton@laposte.net
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English : Exposition de peinture MCHARTRIE
L’événement Exposition de peinture MCHARTRIE Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION