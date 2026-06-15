Saint-Igest

Exposition de peinture Michel Alet

Saint-Igest Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Venez découvrir l’univers coloré et inspirant de Michel Alet dans son village de naissance.

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Saint-Igest 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 62 69 mairie@saint-igest.fr

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English :

Come discover Michel Alet’s colorful and inspiring world in the village where he was born.

L’événement Exposition de peinture Michel Alet Saint-Igest a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)