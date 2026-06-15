Exposition de peinture Michel Alet Saint-Igest
Exposition de peinture Michel Alet Saint-Igest samedi 15 août 2026.
Saint-Igest
Exposition de peinture Michel Alet
Saint-Igest Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Venez découvrir l’univers coloré et inspirant de Michel Alet dans son village de naissance.
.
Saint-Igest 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 62 69 mairie@saint-igest.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover Michel Alet’s colorful and inspiring world in the village where he was born.
L’événement Exposition de peinture Michel Alet Saint-Igest a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)