Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition de peinture Michel Alet Saint-Igest

Exposition de peinture Michel Alet Saint-Igest

Exposition de peinture Michel Alet Saint-Igest samedi 15 août 2026.

Ville : 12260 Saint-Igest

Département : Aveyron

Début : samedi 15 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif :

Saint-Igest

Exposition de peinture Michel Alet

Saint-Igest Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

Venez découvrir l’univers coloré et inspirant de Michel Alet dans son village de naissance.
  .

Saint-Igest 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 62 69  mairie@saint-igest.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover Michel Alet’s colorful and inspiring world in the village where he was born.

L’événement Exposition de peinture Michel Alet Saint-Igest a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)