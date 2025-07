Exposition de peinture Station de pompage Montcey

Exposition de peinture Station de pompage Montcey samedi 5 juillet 2025.

Station de pompage Rue du Pigeney Montcey Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

2025-07-05

Une exposition de peinture se tiendra à Montecey le samedi 5 et le dimanche 6 juillet, de 10h à 19h. Ce sera l’occasion de découvrir les nouvelles toiles de la série La vie de l’oiseau ainsi que d’autres œuvres réalisées par Frédéric Segogne. Un moment de rencontre avec l’univers sensible et poétique de l’artiste, ouvert à tous. Entrée libre. .

Station de pompage Rue du Pigeney Montcey 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 90 91

