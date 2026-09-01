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AGENDA · Montierchaume

Exposition de peinture Montierchaume

dimanche 20 septembre 2026 · Montierchaume

Exposition de peinture Montierchaume

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Rue des Carrières
Ville
36130 Montierchaume
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Montierchaume

Exposition de peinture

Rue des Carrières Montierchaume Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Vous êtes invités à découvrir l’exposition d’art et de peinture, mettant en valeur une quinzaine d’artistes qui ont le plaisir d’exposer leurs œuvres dans différents styles.
Peinture huile, aquarelle, acrylique, pastel.   .

Rue des Carrières Montierchaume 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 26 10 96 

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English :

You are invited to explore this art and painting exhibition, which showcases about fifteen artists who are delighted to display their works in a variety of styles.

L’événement Exposition de peinture Montierchaume a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme