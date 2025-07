Exposition de peinture Temple de Mortagne Mortagne-sur-Gironde

Exposition de peinture Temple de Mortagne Mortagne-sur-Gironde lundi 14 juillet 2025.

Exposition de peinture

Temple de Mortagne 33 grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Exposition organisée par Les Peintres de Royan ! Venez nombreux découvrir, échanger sur vos ressentis ou simplement contempler en silence !

Temple de Mortagne 33 grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lespeintresderoyan@gmail.com

English :

Exhibition organized by Les Peintres de Royan! Come and discover, share your feelings or simply contemplate in silence!

German :

Eine von Les Peintres de Royan organisierte Ausstellung! Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie, tauschen Sie sich über Ihre Gefühle aus oder betrachten Sie einfach in Stille!

Italiano :

Mostra organizzata da Les Peintres de Royan! Venite a scoprire, a condividere i vostri sentimenti o semplicemente a contemplare in silenzio!

Espanol :

¡Exposición organizada por Les Peintres de Royan! ¡Venga a descubrir, a compartir sus sentimientos o simplemente a contemplar en silencio!

L’événement Exposition de peinture Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-07-03 par Royan Atlantique