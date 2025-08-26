Exposition de peinture Pamela Kenny-Levick Galerie des marins Saint-Jacut-de-la-Mer

Exposition de peinture Pamela Kenny-Levick Galerie des marins Saint-Jacut-de-la-Mer mardi 26 août 2025.

Exposition de peinture Pamela Kenny-Levick

Galerie des marins 4 Rue du Châtelet Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-08-26

« La couleur est essentielle à mon travail. Ce n’est pas seulement un choix esthétique, mais un langage à travers lequel je transmets des émotions, des souvenirs et des connexions aux lieux, aux objets et aux personnes. Pour moi, la couleur dépasse le sens littéral ; elle capte les sentiments intangibles associés à un moment ou à un sujet. Si je devais peindre les plages du débarquement en Normandie, il n’y aurait pas seulement le bleu de la mer et du ciel, le jaune du sable ou le vert de l’herbe. J’ajouterais aussi du rouge pour refléter la tragédie et la perte que ces rivages ont connues. La couleur, dans mes tableaux, raconte les histoires cachées sous la surface.

Je travaille sur de grandes surfaces, utilisant de la peinture acrylique, de la peinture en spray, des pochoirs et de la peinture en goutte, que j’applique à l’aide de bouteilles de différentes tailles. Mon processus consiste à superposer les couches, chacune ajoutant de la profondeur et du sens. Je me concentre sur ce que je choisis de laisser visible, pas sur ce que je recouvre ; cela maintient mon esprit positif et mon approche spontanée. Mes coups de pinceau audacieux et agités créent une énergie dynamique, donnant à mes œuvres un style expressif, semi-abstrait. Je souhaite offrir aux spectateurs un aperçu de l’histoire que je raconte, tout en leur laissant la liberté de voir le reste à travers leur propre imagination.

En fin de compte, la peinture n’est pas simplement une activité pour moi, elle fait partie de qui je suis. L’acte de création est ma façon de vivre. A travers elle, j’espère partager un peu de ce qui vit en moi. » .

Galerie des marins 4 Rue du Châtelet Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition de peinture Pamela Kenny-Levick Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-08-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme