La Ville-ès-Nonais

Exposition de peinture par Art Attitude

Salle Solidor 53 Rue Jacques Cartier La Ville-ès-Nonais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Proposé par l’Association Art Attitude. Rendez vous pour la 15ème édition d’exposition de peinture .

Une parenthèse culturelle et conviviale vous attend, 30 artistes passionnés Peintres, sculpteurs, céramistes et, pour la toute première fois, un espace entièrement dédié aux photographes !

Un moment privilégié d’échanges tous les artistes seront présents pour partager leur univers avec vous. .

Salle Solidor 53 Rue Jacques Cartier La Ville-ès-Nonais 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 01 18 43 24

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L’événement Exposition de peinture par Art Attitude La Ville-ès-Nonais a été mis à jour le 2026-05-16 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel