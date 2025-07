Exposition de peinture par Catherine Allais Maison des associations Les Moutiers-en-Retz

Exposition de peinture par Catherine Allais Maison des associations Les Moutiers-en-Retz lundi 4 août 2025.

Exposition de peinture par Catherine Allais

Maison des associations 1 rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-08-04 15:00:00

fin : 2025-08-10 19:00:00

2025-08-04 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10

Escapades en couleurs aquarelles en liberté lors de l’exposition de Catherine Allais aux Moutiers-en-Retz.

Là où l’eau danse avec les paysages…

Un voyage pictural inédit avec Catherine Allais, aquarelliste passionnée depuis 25 ans. À bord de son van aménagé, elle sillonne les chemins du Pays de Retz, capturant au fil de ses escapades les atmosphères uniques et les lumières changeantes de cette région qu’elle affectionne tant. Chaque toile est une escale, chaque nuance une émotion.

Installée juste derrière l’agence postale, la salle d’exposition vous vous invite à venir flâner entre ses œuvres délicates, où les paysages prennent vie à travers l’eau et les pigments. Une véritable invitation à la rêverie et à la découverte, où l’authenticité du voyage se mêle à la poésie de l’aquarelle.

English :

Escapades en couleurs: watercolors on the loose at Catherine Allais’ exhibition in Moutiers-en-Retz.

German :

Escapades en couleurs: Aquarelle in Freiheit während der Ausstellung von Catherine Allais in Les Moutiers-en-Retz.

Italiano :

Escapades en couleurs: acquerelli in libertà alla mostra di Catherine Allais a Moutiers-en-Retz.

Espanol :

Escapades en couleurs: acuarelas al natural en la exposición de Catherine Allais en Moutiers-en-Retz.

