Exposition de peinture par Magalie Brunet Château d’Aramon Aramon

Exposition de peinture par Magalie Brunet 20 et 21 septembre Château d’Aramon Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition de peinture – Magalie Brunet

Venez découvrir l’univers coloré et sensible de Magalie Brunet à travers une exposition de peinture pleine de poésie et d’émotion.

Château d’Aramon 34 Boulevard Gambetta, 30390 Aramon Aramon 30390 Gard Occitanie 04 34 04 26 33 https://www.chateaudaramon.com/ Dominant le Rhône, Aramon bénéficie d’une situation exceptionnelle dans une région particulièrement touristique, située entre Avignon et Tarascon-Beaucaire. Le château se dresse fièrement au sommet du vieux bourg d’Aramon, à environ dix kilomètres au sud-ouest d’Avignon.

Le château fut construit autour d’un massif donjon du XIIIe siècle sous le règne de Philippe le Bel et faisait partie de la défense du village, qui était alors entouré de remparts dont quelques traces sont encore visibles. À cette époque, le village était bordé par le Rhône.

En 1464, le château était constitué d’une maison et d’une tour. Aujourd’hui, seule la tour demeure : un vaste carré surmonté de créneaux et d’une tourelle, qui domine majestueusement les environs. La maison a disparu, mais quelques vestiges sont encore visibles, tels que des arceaux à l’est, qui faisaient partie de la cour d’honneur, ainsi que des soubassements qui confèrent aux terrasses actuelles un caractère romantique.

Au XVIIIe siècle, une partie au nord, à l’abri des remparts, fut restaurée dans un style très pur par l’architecte sculpteur Bondon. Dans cette partie, on peut admirer une suite de salons bien proportionnés donnant sur une chambre ornée de remarquables gypseries. À la même époque, pour donner au château un aspect uniforme vu du Rhône (qui était la grande route de l’époque), on fit plaquer sur la face sud du donjon une façade d’aspect identique à celle de l’aile nord.

La Révolution française causa de graves dommages au château, qui fut pillé et fortement endommagé. Il fallut attendre longtemps avant que ne puissent être entrepris les travaux de restauration.

Enfin, au milieu du XIXe siècle, le château adopte son aspect actuel par la construction du grand vestibule reliant l’aile nord au donjon, sur l’emplacement d’une ancienne cour d’honneur. Cette réalisation fut confiée par Paul d’Aramon (fils de Camille) à Monsieur de la Morandière, architecte, qui lui donna un style médiéval avec ses arcades gothiques, ses piliers à chapiteaux et sa galerie à rampe de bois ouvragée. Aujourd’hui, le château d’Aramon témoigne de son riche passé et offre aux visiteurs une plongée dans l’histoire captivante de la région. Parkings à proximité.

