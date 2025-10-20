Exposition De Peinture Par Maguy Wrac’h M’ La Ville D’Hiver M’ La Ville D’Hiver Arcachon

Exposition De Peinture Par Maguy Wrac’h M’ La Ville D’Hiver

M' La Ville D'Hiver 46 Allée des Dunes Arcachon Gironde

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-31

Exposition de peinture à l'huile par Maguy Wrac'h sur le thème Connexion Nature .

Vernissage le mardi 21 octobre de 18h00 à 20h00. .

M’ La Ville D’Hiver 46 Allée des Dunes Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 19 43 07

