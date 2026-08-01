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AGENDA · Savenay

Exposition de peinture par Monsieur Moreau Jean-Michel Savenay

vendredi 14 août 2026 · Savenay

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
4 Rue Simone Veil
Ville
44260 Savenay
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Savenay

Exposition de peinture par Monsieur Moreau Jean-Michel

4 Rue Simone Veil Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Venez découvrir l’exposition de peinture de Monsieur Moreau Jean-Michel organisée au sein de la résidence seniors Espace et Vie de Savenay.
Vente de tableaux sur place.   .

4 Rue Simone Veil Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 25 54 00  tino.turpin@espaceetvie.fr

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English :

L’événement Exposition de peinture par Monsieur Moreau Jean-Michel Savenay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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