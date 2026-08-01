Informations pratiques

Savenay

Exposition de peinture par Monsieur Moreau Jean-Michel

4 Rue Simone Veil Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez découvrir l’exposition de peinture de Monsieur Moreau Jean-Michel organisée au sein de la résidence seniors Espace et Vie de Savenay.

Vente de tableaux sur place. .

4 Rue Simone Veil Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 25 54 00 tino.turpin@espaceetvie.fr

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English :

L’événement Exposition de peinture par Monsieur Moreau Jean-Michel Savenay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay