Exposition de peinture par Monsieur Moreau Jean-Michel Savenay
vendredi 14 août 2026 · Savenay
Informations pratiques
Savenay
Exposition de peinture par Monsieur Moreau Jean-Michel
4 Rue Simone Veil Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Venez découvrir l’exposition de peinture de Monsieur Moreau Jean-Michel organisée au sein de la résidence seniors Espace et Vie de Savenay.
Vente de tableaux sur place. .
4 Rue Simone Veil Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 25 54 00 tino.turpin@espaceetvie.fr
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English :
L’événement Exposition de peinture par Monsieur Moreau Jean-Michel Savenay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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