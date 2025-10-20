Exposition De Peinture Par Patrick Lorquin Et Sophie Charles M’ Les Abatilles Pereire M’ Les Abatilles Pereire Arcachon

M’ Les Abatilles Pereire 4 Allée Roger Touton Arcachon Gironde

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-23

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-24 2025-10-25

Exposition de peinture sur le thème Aquarelle et Huile :

– Peinture à l’huile par l’artiste Patrick Lorquin

– Aquarelle par l’artiste Sophie Charles

Vernissage le vendredi 24 octobre de 17h30 à 20h00. .

M’ Les Abatilles Pereire 4 Allée Roger Touton Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 19 23 97

