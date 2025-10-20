Exposition De Peinture Par Patrick Lorquin Et Sophie Charles M’ Les Abatilles Pereire M’ Les Abatilles Pereire Arcachon
Exposition De Peinture Par Patrick Lorquin Et Sophie Charles M’ Les Abatilles Pereire
M’ Les Abatilles Pereire 4 Allée Roger Touton Arcachon Gironde
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-23
2025-10-20 2025-10-21 2025-10-24 2025-10-25
Exposition de peinture sur le thème Aquarelle et Huile :
– Peinture à l’huile par l’artiste Patrick Lorquin
– Aquarelle par l’artiste Sophie Charles
Vernissage le vendredi 24 octobre de 17h30 à 20h00. .
M’ Les Abatilles Pereire 4 Allée Roger Touton Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 19 23 97
