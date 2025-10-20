Exposition De Peinture Par Titou Cassoudebat M’ L’Aiguillon/Saint-Ferdinand M’ L’Aiguillon Saint-Ferdinand Arcachon
Exposition De Peinture Par Titou Cassoudebat M’ L’Aiguillon/Saint-Ferdinand M’ L’Aiguillon Saint-Ferdinand Arcachon lundi 20 octobre 2025.
Exposition De Peinture Par Titou Cassoudebat M’ L’Aiguillon/Saint-Ferdinand
M’ L’Aiguillon Saint-Ferdinand 1 Rue de la Pêcherie Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-20 2025-10-24 2025-10-25
Exposition de peinture par Titou Cassoudebat sur le thème Retour .
M’ L’Aiguillon Saint-Ferdinand 1 Rue de la Pêcherie Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 18 46 57
