EXPOSITION DE PEINTURE Puimisson

Château de Puimisson Puimisson Hérault

Début : 2025-09-26

fin : 2025-10-03

2025-09-26

Exposition de peinture « A la fenêtre, PUIMISSON et au-delà ». Peintures au château de Puimisson. Les horaires week-end 10h à 18h et la semaine 16h à 19h. Entrée libre. Vernissage le 26 septembre à 18h.

Château de Puimisson Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 69 00 mairie@ville-puimisson.fr

English :

Painting exhibition « A la fenêtre, PUIMISSON et au-delà ». Paintings at Puimisson castle. Opening hours: weekends: 10am to 6pm and weekdays: 4pm to 7pm. Free admission. Opening on September 26 at 6pm.

German :

Gemäldeausstellung « A la fenêtre, PUIMISSON et au-delà » (Am Fenster, PUIMISSON und darüber hinaus). Gemälde im Schloss von Puimisson. Öffnungszeiten: Wochenende: 10 bis 18 Uhr und unter der Woche: 16 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Vernissage am 26. September um 18 Uhr.

Italiano :

Mostra di pittura « A la fenêtre, PUIMISSON et au-delà ». Dipinti al castello di Puimisson. Orari di apertura: nei fine settimana dalle 10.00 alle 18.00 e nei giorni feriali dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso libero. Inaugurazione il 26 settembre alle 18.00.

Espanol :

Exposición de pintura « A la fenêtre, PUIMISSON et au-delà ». Pinturas en el castillo de Puimisson. Horario de apertura: fines de semana: de 10.00 a 18.00 h. y entre semana: de 16.00 a 19.00 h. Entrada gratuita. Inauguración el 26 de septiembre a las 18h.

