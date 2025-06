Exposition de peinture l’espace du Large Quiberville 27 juillet 2025 15:00

Seine-Maritime

Exposition de peinture l’espace du Large Rue de l’Eglise Quiberville Seine-Maritime

Venez exposer pour la concours d’art 2025 de Quiberville-sur-Mer !

Sculpture, dessin, céramique, collage, photo, consultez le règlement pour connaître les modalités et exposez pour participer au concours d’art.

Journée peintres en plein air le 3 août en complément !

l'espace du Large Rue de l'Eglise

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 19 27 28 vcanzanella77@gmail.com

English : Exposition de peinture

Come and exhibit for the Quiberville-sur-Mer 2025 art competition!

Sculpture, drawing, ceramics, collage, photography read the rules to find out how, and exhibit your work to take part in the art competition.

Complementary open-air painters’ day on August 3!

German :

Stellen Sie für den Kunstwettbewerb 2025 in Quiberville-sur-Mer aus!

Skulptur, Zeichnung, Keramik, Collage, Foto informieren Sie sich in den Regeln über die Modalitäten und stellen Sie aus, um am Kunstwettbewerb teilzunehmen.

Tag der Maler unter freiem Himmel am 3. August als Ergänzung!

Italiano :

Venite a esporre per il concorso artistico Quiberville-sur-Mer 2025!

Scultura, disegno, ceramica, collage, fotografia, consultate il regolamento per scoprire come ed esporre per partecipare al concorso artistico.

Il 3 agosto si terrà anche una giornata di pittura all’aperto!

Espanol :

¡Venga a exponer al concurso de arte Quiberville-sur-Mer 2025!

Escultura, dibujo, cerámica, collage, fotografía, consulte el reglamento para saber cómo y exponer para participar en el concurso de arte.

El 3 de agosto también habrá una jornada de pintura al aire libre

