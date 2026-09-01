Exposition de peinture SAINT-GERME Saint-Germé
samedi 19 septembre 2026 · SAINT-GERME · Saint-Germé
Informations pratiques
Saint-Germé
Exposition de peinture
SAINT-GERME Foyer rural Saint-Germé Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez ou redécouvrez l’église, avec une exposition de peintures et les travaux d’art plastique de l’école du village.
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SAINT-GERME Foyer rural Saint-Germé 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 60 01 secretariat@saintgerme.fr
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English :
During European Heritage Days, come discover or rediscover the church, featuring an exhibition of paintings and artwork from the village school.
L’événement Exposition de peinture Saint-Germé a été mis à jour le 2026-09-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65