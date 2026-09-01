Exposition de peinture SAINT-GERME Saint-Germé

Informations pratiques

Saint-Germé

Exposition de peinture

SAINT-GERME Foyer rural Saint-Germé Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez ou redécouvrez l’église, avec une exposition de peintures et les travaux d’art plastique de l’école du village.

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SAINT-GERME Foyer rural Saint-Germé 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 60 01 secretariat@saintgerme.fr

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English :

During European Heritage Days, come discover or rediscover the church, featuring an exhibition of paintings and artwork from the village school.

L’événement Exposition de peinture Saint-Germé a été mis à jour le 2026-09-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65