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AGENDA · Saint-Germé

Exposition de peinture SAINT-GERME Saint-Germé

samedi 19 septembre 2026 · SAINT-GERME · Saint-Germé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
SAINT-GERME
Adresse
Foyer rural
Ville
32400 Saint-Germé
Département
Gers
Tarif

Saint-Germé

Exposition de peinture

SAINT-GERME Foyer rural Saint-Germé Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez ou redécouvrez l’église, avec une exposition de peintures et les travaux d’art plastique de l’école du village.
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SAINT-GERME Foyer rural Saint-Germé 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 60 01  secretariat@saintgerme.fr

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English :

During European Heritage Days, come discover or rediscover the church, featuring an exhibition of paintings and artwork from the village school.

L’événement Exposition de peinture Saint-Germé a été mis à jour le 2026-09-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65