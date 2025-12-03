Exposition de peinture Rue de la Brière Saint-Lyphard

Exposition de peinture Rue de la Brière Saint-Lyphard samedi 11 avril 2026.

Exposition de peinture

Rue de la Brière Maison Félix Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00

2026-04-11 2026-04-12

Notre association renouvellera son exposition de peinture, à la maison FELIX. Nous aurons cette année comme invité d'honneur Jean-Pierre Diguet.

Rue de la Brière Maison Félix Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 82 47 06  kerdatelier44@gmail.com

