Exposition de peinture Rue de la Brière Saint-Lyphard
Exposition de peinture Rue de la Brière Saint-Lyphard samedi 11 avril 2026.
Exposition de peinture
Rue de la Brière Maison Félix Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Notre association renouvellera son exposition de peinture, à la maison FELIX. Nous aurons cette année comme invité d’honneur Jean-Pierre Diguet. .
Rue de la Brière Maison Félix Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 82 47 06 kerdatelier44@gmail.com
