Exposition de Peinture Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax

Exposition de Peinture Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax mardi 23 septembre 2025.

Exposition de Peinture

Lac de Christus LA GRANGE de CHRISTUS Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-09-23

30 artistes de la Palette Saint Pauloise, proposent pour cette exposition d’automne, une centaine d’œuvres aux styles et techniques variés, tels huiles sur toile, acryliques, pastels, aquarelles et dessins.

Le vernissage aura lieu le vendredi 26 septembre, à la Grange de Christus, à partir de 18h30. .

Lac de Christus LA GRANGE de CHRISTUS Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 25 51 26 maurnil@gmail.com

English : Exposition de Peinture

German : Exposition de Peinture

Italiano :

Espanol : Exposition de Peinture

L’événement Exposition de Peinture Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Grand Dax