Exposition de Peinture Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax
Lac de Christus LA GRANGE de CHRISTUS Saint-Paul-lès-Dax Landes
Début : 2025-09-23
fin : 2025-10-03
2025-09-23
30 artistes de la Palette Saint Pauloise, proposent pour cette exposition d’automne, une centaine d’œuvres aux styles et techniques variés, tels huiles sur toile, acryliques, pastels, aquarelles et dessins.
Le vernissage aura lieu le vendredi 26 septembre, à la Grange de Christus, à partir de 18h30. .
Lac de Christus LA GRANGE de CHRISTUS Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 25 51 26 maurnil@gmail.com
