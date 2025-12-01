Exposition de Peinture INTERMARCHE Côté Lac Saint-Paul-lès-Dax

Exposition de Peinture

INTERMARCHE Côté Lac 1800 avenue de la Résistance Saint-Paul-lès-Dax Landes

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-11

Une centaine d oeuvres proposées aux visiteurs par 20 exposants de la Palette.Le vernissage de l’exposition aura lieu le mardi 2 décembre à partir de 18 heures et sera animé par un groupe de cordes ( violon,violoncelle, guitare) ZIMBOUMBAL trio.

Initiation à la peinture, pour les enfants, les mercredis après-midi. .

INTERMARCHE Côté Lac 1800 avenue de la Résistance Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 25 51 26 maurnil@gmail.com

