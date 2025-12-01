Exposition de Peinture INTERMARCHE Côté Lac Saint-Paul-lès-Dax
Exposition de Peinture INTERMARCHE Côté Lac Saint-Paul-lès-Dax lundi 1 décembre 2025.
Exposition de Peinture
INTERMARCHE Côté Lac 1800 avenue de la Résistance Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-01
Une centaine d oeuvres proposées aux visiteurs par 20 exposants de la Palette.Le vernissage de l’exposition aura lieu le mardi 2 décembre à partir de 18 heures et sera animé par un groupe de cordes ( violon,violoncelle, guitare) ZIMBOUMBAL trio.
Initiation à la peinture, pour les enfants, les mercredis après-midi. .
INTERMARCHE Côté Lac 1800 avenue de la Résistance Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 25 51 26 maurnil@gmail.com
English : Exposition de Peinture
German : Exposition de Peinture
Italiano :
Espanol : Exposition de Peinture
L’événement Exposition de Peinture Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Grand Dax