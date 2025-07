Exposition de peinture, sculpture, céramique Enclos paroissial de Plougonven Plougonven

Enclos paroissial de Plougonven Chapelle Christ Plougonven Finistère

Début : 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-08-17 18:00:00

2025-07-12

L’association culturelle de Plougonven propose une exposition de peinture, sculpture et céramique à la Chapelle Christ située dans l’enclos paroissial entre le 12 juillet et le 17 aout. L’exposition sera ouverte l’après-midi du jeudi au dimanche.

Les artistes présents

Morgan Lozahic, Roland Painchaud, Claude Prigent, Catherine Sévère-Beuzelin, Jeanne et Ivo Stéfan et Michelle Pichon. .

Enclos paroissial de Plougonven Chapelle Christ Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 6 17 59 56 26

