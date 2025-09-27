Exposition de peinture, sculpture, photographie et artisanat d’art Salle Jean de La Fontaine Marolles-les-Braults
Exposition de peinture, sculpture, photographie et artisanat d’art
Salle Jean de La Fontaine Rue des chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe
2025-09-27 10:00:00
2025-09-28 18:00:00
2025-09-27
Le Centre Culturel de Marolles les Braults organise sa traditionnelle exposition artistique, avec la présentation de tableaux, sculptures, photographies, et artisanat d’art.
Entrée libre et gratuite .
Salle Jean de La Fontaine Rue des chanterelles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
