Exposition de peinture, sculpture, photographie et artisanat d’art Salle Jean de La Fontaine Marolles-les-Braults samedi 27 septembre 2025.

Salle Jean de La Fontaine Rue des chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-27

Le Centre Culturel de Marolles les Braults organise sa traditionnelle exposition artistique, avec la présentation de tableaux, sculptures, photographies, et artisanat d’art.

Entrée libre et gratuite .

Salle Jean de La Fontaine Rue des chanterelles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

