Exposition de peinture, sculpture, photographie et artisanat d’art Salle Jean de La Fontaine Marolles-les-Braults
samedi 26 septembre 2026 · Salle Jean de La Fontaine · Marolles-les-Braults
Informations pratiques
Marolles-les-Braults
Exposition de peinture, sculpture, photographie et artisanat d’art
Salle Jean de La Fontaine Rue des chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le Centre Culturel de Marolles les Braults organise sa traditionnelle exposition artistique, avec la présentation de tableaux, sculptures, photographies, et artisanat d’art.
Entrée libre et gratuite .
Salle Jean de La Fontaine Rue des chanterelles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition de peinture, sculpture, photographie et artisanat d’art Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Maine Saosnois