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AGENDA · Marolles-les-Braults

Exposition de peinture, sculpture, photographie et artisanat d’art Salle Jean de La Fontaine Marolles-les-Braults

samedi 26 septembre 2026 · Salle Jean de La Fontaine · Marolles-les-Braults

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle Jean de La Fontaine
Adresse
Rue des chanterelles
Ville
72260 Marolles-les-Braults
Département
Sarthe
Tarif

Marolles-les-Braults

Exposition de peinture, sculpture, photographie et artisanat d’art

Salle Jean de La Fontaine Rue des chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Le Centre Culturel de Marolles les Braults organise sa traditionnelle exposition artistique, avec la présentation de tableaux, sculptures, photographies, et artisanat d’art.

Entrée libre et gratuite   .

Salle Jean de La Fontaine Rue des chanterelles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 

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English :

L’événement Exposition de peinture, sculpture, photographie et artisanat d’art Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Maine Saosnois

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