Exposition de peinture Senpereko ortzadarra Rue Ibarbidea Saint-Pée-sur-Nivelle

Saint-Pée-sur-Nivelle

Exposition de peinture Senpereko ortzadarra

Rue Ibarbidea Maison Pour Tous Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Les 14 peintres de l’association Senpereko Ortzadarra exposent une partie de leur travail réalisé tout au long de l’année en atelier.

Venez découvrir un univers où la couleur prend vie et où chaque toile raconte une histoire. .

Rue Ibarbidea Maison Pour Tous Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de peinture Senpereko ortzadarra

L’événement Exposition de peinture Senpereko ortzadarra Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque