Exposition de peinture Senpereko ortzadarra Rue Ibarbidea Saint-Pée-sur-Nivelle
Exposition de peinture Senpereko ortzadarra Rue Ibarbidea Saint-Pée-sur-Nivelle lundi 6 juillet 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Exposition de peinture Senpereko ortzadarra
Rue Ibarbidea Maison Pour Tous Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Les 14 peintres de l’association Senpereko Ortzadarra exposent une partie de leur travail réalisé tout au long de l’année en atelier.
Venez découvrir un univers où la couleur prend vie et où chaque toile raconte une histoire. .
Rue Ibarbidea Maison Pour Tous Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
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English : Exposition de peinture Senpereko ortzadarra
L’événement Exposition de peinture Senpereko ortzadarra Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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