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Exposition de peinture Salle des fêtes de la mairie Uchon

vendredi 7 août 2026 · Salle des fêtes de la mairie · Uchon

Exposition de peinture Salle des fêtes de la mairie Uchon

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle des fêtes de la mairie
Adresse
Lieu-dit Chêne Perraudin
Ville
71190 Uchon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Uchon

Exposition de peinture

Salle des fêtes de la mairie Lieu-dit Chêne Perraudin Uchon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Exposition de peinture L’art pictural version féminine de Gay Sandrine.   .

Salle des fêtes de la mairie Lieu-dit Chêne Perraudin Uchon 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Exposition de peinture

L’événement Exposition de peinture Uchon a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)