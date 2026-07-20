Exposition de peinture Salle des fêtes de la mairie Uchon
vendredi 7 août 2026 · Salle des fêtes de la mairie · Uchon
Informations pratiques
Uchon
Exposition de peinture
Salle des fêtes de la mairie Lieu-dit Chêne Perraudin Uchon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Exposition de peinture L’art pictural version féminine de Gay Sandrine. .
Salle des fêtes de la mairie Lieu-dit Chêne Perraudin Uchon 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Exposition de peinture
L’événement Exposition de peinture Uchon a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)