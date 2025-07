Exposition de peinture Galerie mlc Vains

Exposition de peinture Galerie mlc Vains samedi 19 juillet 2025.

Exposition de peinture

Galerie mlc 9 Rue des Chevaliers Vains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-19 15:00:00

fin : 2025-08-10 19:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Exposition des artistes, Zuzana Hulka et Eric-Georges Michel.

Tous les jours, sauf le lundi, de 15h à 19h.

Exposition des artistes, Zuzana Hulka et Eric-Georges Michel.

Tous les jours, sauf le lundi, de 15h à 19h. .

Galerie mlc 9 Rue des Chevaliers Vains 50300 Manche Normandie +33 6 14 48 54 42

English : Exposition de peinture

Exhibition by artists Zuzana Hulka and Eric-Georges Michel.

Every day except Monday, from 3pm to 7pm.

German :

Ausstellung der Künstler, Zuzana Hulka und Eric-Georges Michel.

Täglich außer montags von 15:00 bis 19:00 Uhr.

Italiano :

Mostra degli artisti Zuzana Hulka e Eric-Georges Michel.

Tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 15.00 alle 19.00.

Espanol :

Exposición de los artistas Zuzana Hulka y Eric-Georges Michel.

Todos los días excepto el lunes, de 15:00 a 19:00.

L’événement Exposition de peinture Vains a été mis à jour le 2025-07-11 par OT MSM Normandie BIT Genêts