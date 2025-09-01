Exposition de peinture Maison du Tourisme Vesoul

Exposition de peinture

Maison du Tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul Haute-Saône

Début : 2025-09-01 09:00:00

fin : 2025-09-30 17:00:00

2025-09-01

Exposition de peinture à la Maison du Tourisme de Vesoul du 1er au 30 septembre par L’Atelier de Cirey animé par Christiane Troutier. .

Maison du Tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

