Exposition de peinture Maison du Tourisme Vesoul
Exposition de peinture Maison du Tourisme Vesoul lundi 1 septembre 2025.
Exposition de peinture
Maison du Tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01 09:00:00
fin : 2025-09-30 17:00:00
Date(s) :
2025-09-01
Exposition de peinture à la Maison du Tourisme de Vesoul du 1er au 30 septembre par L’Atelier de Cirey animé par Christiane Troutier. .
Maison du Tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
English : Exposition de peinture
German : Exposition de peinture
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition de peinture Vesoul a été mis à jour le 2025-06-25 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL