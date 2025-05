Exposition de peinture – Veules-les-Roses, 5 juin 2025 07:00, Veules-les-Roses.

Seine-Maritime

Exposition de peinture Chapelle Michel Veules-les-Roses Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-05

fin : 2025-06-12

2025-06-05

L’association « les arts du littoral cauchois » s’exposent à la Chapelle Saint Michel.

Entrée libre

Entrée libre

Chapelle Michel

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie alcveules76@gmail.com

English : Exposition de peinture

The association « les arts du littoral cauchois » exhibits at the Chapelle Saint Michel.

Free admission

German :

Der Verein « les arts du littoral cauchois » stellt in der Kapelle Saint Michel aus.

Freier Eintritt

Italiano :

L’associazione « les arts du littoral cauchois » espone alla Chapelle Saint Michel.

Ingresso libero

Espanol :

Exposición de la asociación « les arts du littoral cauchois » en la Chapelle Saint Michel.

Entrada gratuita

L’événement Exposition de peinture Veules-les-Roses a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre