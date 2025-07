Exposition de peintures « 20 ans d’expositions à son altelier / 2005-2025 » de Didier GRARE Le bourg Nabinaud

Exposition de peintures « 20 ans d’expositions à son altelier / 2005-2025 » de Didier GRARE Le bourg Nabinaud samedi 19 juillet 2025.

Exposition de peintures « 20 ans d’expositions à son altelier / 2005-2025 » de Didier GRARE

Le bourg Didier Grare Nabinaud Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-20 21:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Didier Grare, peintre plasticien contemporain, fête une impressionnante vingtaine d’années d’expositions dans son atelier. Nicolas Poussin disait de la peinture J’aime faire parler les choses qui ne parlent pas, faire taire les choses .

.

Le bourg Didier Grare Nabinaud 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 46 34 01 didier@didiergrare.com

English : Paintings exhibition « 20 years of exhibitions at his workshop / 2005-2025 » by Didier GRARE

Didier Grare, a contemporary plastic painter, is celebrating an impressive 20 years of exhibitions at his workshop. As Nicolas Poussin said of painting, ‘I like to make things speak that don’t speak, to make things silent’.

German :

Didier Grare, ein zeitgenössischer plastischer Maler, feiert in seinem Atelier beeindruckende zwanzig Jahre mit Ausstellungen. Nicolas Poussin sagte über die Malerei: « Ich mag es, Dinge, die nicht sprechen, zum Sprechen zu bringen, Dinge zum Schweigen zu bringen ».

Italiano :

Il pittore contemporaneo Didier Grare festeggia ben vent’anni di mostre nel suo studio. Nicolas Poussin ha detto della pittura: « Mi piace far parlare le cose che non parlano, farle tacere ».

Espanol :

El pintor contemporáneo Didier Grare celebra una impresionante veintena de años de exposiciones en su taller. Nicolas Poussin dijo de la pintura: « Me gusta hacer hablar a las cosas que no hablan, silenciar las cosas ».

L’événement Exposition de peintures « 20 ans d’expositions à son altelier / 2005-2025 » de Didier GRARE Nabinaud a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de tourisme du Sud Charente