Exposition de peintures à Frontenay-Rohan-Rohan Frontenay-Rohan-Rohan

Exposition de peintures à Frontenay-Rohan-Rohan Frontenay-Rohan-Rohan jeudi 16 octobre 2025.

Exposition de peintures à Frontenay-Rohan-Rohan

39 Rue André Giannesini Frontenay-Rohan-Rohan Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-16

La culture d’un pays passe par son histoire. Sabino Puma, peintre, et Audre Baraton, céramiste, nous invitent dans une double exposition à une rencontre culturelle entre la France et le Pérou.

La qualité exceptionnelle du café péruvien est reconnue… Sabino Puma l’utilise pour peindre des paysages d’ou émergent quelques subtiles touches de couleurs.

Céramiste, Audrey Baraton, travaille la faïence et réalise des sculptures et des pièces pour les arts de la table, inspirées de la nature, des mythes et des couleurs de l’Amérique latine.

Ils vous attendent le 17 octobre à 19h, à la Tour du Prince, pour le vernissage de leur exposition. .

39 Rue André Giannesini Frontenay-Rohan-Rohan 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 50 25

English : Exposition de peintures à Frontenay-Rohan-Rohan

German : Exposition de peintures à Frontenay-Rohan-Rohan

Italiano :

Espanol : Exposition de peintures à Frontenay-Rohan-Rohan

L’événement Exposition de peintures à Frontenay-Rohan-Rohan Frontenay-Rohan-Rohan a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Niort Marais Poitevin