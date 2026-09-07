Exposition de peintures à la chapelle des templiers, Chapelle des Templiers, Yvrac-et-Malleyrand

Informations pratiques

Exposition de peintures à la chapelle des templiers Dimanche 20 septembre, 09h00 Chapelle des Templiers Charente

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition de peintures, de photographies et concert

Découvrez une exposition réunissant les œuvres de peintres et de photographes locaux, accessible en visite libre de 9h à 17h30.

La journée se poursuivra par un moment musical vers 17h30. À l’issue du concert, un vin d’honneur convivial sera offert par la municipalité.

Chapelle des Templiers 4 route de la chapelle, 16110 Yvrac et Malleyrand Yvrac-et-Malleyrand 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine Ancienne chapelle des Templiers datant du 12ème siècle. Son architecture reflète la discipline, la rigueur et l’efficacité de ces moines guerriers mais elle se distingue par son élégance et la finesse de son décor, avec notamment ses chapiteaux à feuilles d’acanthe et ses bases à griffes. Deux pierres tombales appartenant à un templier et à un chevalier de l’ordre de Malte encadrent le portail.

Exposition de peintures, de photographies et concert

© Mairie Yvrac et Malleyrand