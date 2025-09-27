Exposition de peintures à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré

Exposition de peintures à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré samedi 27 septembre 2025.

Exposition de peintures à la Ménitré

Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Exposition de peintures à la Ménitré

Trois peintres exposeront leurs œuvres

– Marie Evelyne Boussard Pastelliste

– Jacques Delarousse Pastelliste

– Claude Donné acrylique .

Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 01 72 22 14

English :

Painting exhibition at La Ménitré

German :

Gemäldeausstellung in La Ménitré

Italiano :

Mostra di pittura a La Ménitré

Espanol :

Exposición de pintura en La Ménitré

L’événement Exposition de peintures à la Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou