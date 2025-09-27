Exposition de peintures à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré
Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-10-05 19:00:00
2025-09-27
Trois peintres exposeront leurs œuvres
– Marie Evelyne Boussard Pastelliste
– Jacques Delarousse Pastelliste
– Claude Donné acrylique .
Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 01 72 22 14
English :
Painting exhibition at La Ménitré
German :
Gemäldeausstellung in La Ménitré
Italiano :
Mostra di pittura a La Ménitré
Espanol :
Exposición de pintura en La Ménitré
