Exposition de peintures à la salle culturelle du Temple à la Roche-Chalais La Roche-Chalais

Du 9 au 12 Décembre de 15h à 18h, Exposition de peintures à la salle culturelle du Temple de l’artiste ADRIAN EAVES. Vernissage le vendredi 12 décembre à 18h.
Renseignements 07.86.86.29.44
Du 9 au 12 Décembre, de 15h à 18h, Exposition de peintures à la salle culturelle du Temple de l’artiste ADRIAN EAVES. Vernissage le vendredi 12 décembre à 18h.
Renseignements 07.86.86.29.44 .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 86 29 44
English : Exposition de peintures à la salle culturelle du Temple à la Roche-Chalais
December 9 to 12, 3pm to 6pm, Paintings exhibition at the Salle Culturel du Temple by artist ADRIAN EAVES. Opening on Friday December 12 at 6pm.
Information 07.86.86.29.44
German : Exposition de peintures à la salle culturelle du Temple à la Roche-Chalais
9. bis 12. Dezember, 15.00 bis 18.00 Uhr, Gemäldeausstellung des Künstlers ADRIAN EAVES in der Kulturhalle des Tempels. Vernissage am Freitag, den 12. Dezember um 18 Uhr.
Informationen: 07.86.86.29.44
Italiano :
Dal 9 al 12 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00, mostra di pittura presso la Salle culturelle du Temple dell’artista ADRIAN EAVES. Inaugurazione venerdì 12 dicembre alle 18.00.
Informazioni: 07.86.86.29.44
Espanol : Exposition de peintures à la salle culturelle du Temple à la Roche-Chalais
Del 9 al 12 de diciembre, de 15.00 a 18.00 h, Exposición de pintura en la Sala cultural del Temple del artista ADRIAN EAVES. Inauguración el viernes 12 de diciembre a las 18.00 h.
Información: 07.86.86.29.44
