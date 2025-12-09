Exposition de peintures à la salle culturelle du Temple à la Roche-Chalais La Roche-Chalais

Exposition de peintures à la salle culturelle du Temple à la Roche-Chalais

Du 9 au 12 Décembre de 15h à 18h, Exposition de peintures à la salle culturelle du Temple de l’artiste ADRIAN EAVES. Vernissage le vendredi 12 décembre à 18h.

Renseignements 07.86.86.29.44

English : Exposition de peintures à la salle culturelle du Temple à la Roche-Chalais

December 9 to 12, 3pm to 6pm, Paintings exhibition at the Salle Culturel du Temple by artist ADRIAN EAVES. Opening on Friday December 12 at 6pm.

Information 07.86.86.29.44

German : Exposition de peintures à la salle culturelle du Temple à la Roche-Chalais

9. bis 12. Dezember, 15.00 bis 18.00 Uhr, Gemäldeausstellung des Künstlers ADRIAN EAVES in der Kulturhalle des Tempels. Vernissage am Freitag, den 12. Dezember um 18 Uhr.

Informationen: 07.86.86.29.44

Italiano :

Dal 9 al 12 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00, mostra di pittura presso la Salle culturelle du Temple dell’artista ADRIAN EAVES. Inaugurazione venerdì 12 dicembre alle 18.00.

Informazioni: 07.86.86.29.44

Espanol : Exposition de peintures à la salle culturelle du Temple à la Roche-Chalais

Del 9 al 12 de diciembre, de 15.00 a 18.00 h, Exposición de pintura en la Sala cultural del Temple del artista ADRIAN EAVES. Inauguración el viernes 12 de diciembre a las 18.00 h.

Información: 07.86.86.29.44

