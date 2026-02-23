Exposition de Peintures Les Amis des Arts Aix-en-Provence
Exposition de Peintures
Du 13/03 au 26/03/2026 tous les jours de 10h à 19h. Les Amis des Arts 26 cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-13 10:00:00
fin : 2026-03-26 19:00:00
2026-03-13
Expositions d’œuvres d’art peintures et pastels.
Œuvres d’art de 4 peintres exposant régulièrement dans des Galeries ou espaces d’Art. .
Les Amis des Arts 26 cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 75 22 38 reynier.valadon@wanadoo.fr
English :
Exhibitions of paintings and pastels.
