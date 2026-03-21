Exposition de peintures Galerie Azimut Aix-en-Provence

Exposition de peintures

Du 23/03 au 05/04/2026, tous les jours. Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-03-23

Sublimer le vivant. Cette exposition nous montre à la fois des portraits et une série de fragments de la nature.

Ces fragments sont des mises en scène dans un univers végétal qui mettent en tension l’humain et la nature dans un rapport constant. Les portraits, eux, sont des moments d’intimité qui nous interpellent, nous engageant dans la réflexion, l’imagination, le jeu.

Chaque toile se veut l’expression d’une joyeuse sérénité. .

Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 12 26 51 armelle.dvernes@gmail.com

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English :

Sublimating the living. This exhibition shows both portraits and a series of fragments of nature.

L’événement Exposition de peintures Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence