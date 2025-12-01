Exposition de peintures La Coccinelle Allègre

Exposition de peintures

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l'Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-01

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-01

Deux artistes peintres exposent tout le mois de décembre à la Coccinelle Jacques Brugirolles qui aime l’aquarelle pour sa spontanéité et son imprévisibilité et Patrice Lagrue qui utilise des gammes de couleur riche qui vous invitent au voyage.

+33 6 86 59 61 22 a.coccinelle@orange.fr

English :

Two painters are exhibiting throughout December at La Coccinelle: Jacques Brugirolles, who loves watercolor for its spontaneity and unpredictability, and Patrice Lagrue, who uses rich color ranges that invite you to travel.

German :

Zwei Maler stellen den ganzen Dezember über in La Coccinelle aus: Jacques Brugirolles, der die Aquarellmalerei wegen ihrer Spontaneität und Unvorhersehbarkeit liebt, und Patrice Lagrue, der reiche Farbskalen verwendet, die Sie auf eine Reise einladen.

Italiano :

Due pittori espongono per tutto il mese di dicembre a La Coccinelle: Jacques Brugirolles, che ama l’acquerello per la sua spontaneità e imprevedibilità, e Patrice Lagrue, che utilizza ricche gamme di colori che invitano al viaggio.

Espanol :

Dos pintores exponen durante todo el mes de diciembre en La Coccinelle: Jacques Brugirolles, amante de la acuarela por su espontaneidad e imprevisibilidad, y Patrice Lagrue, que utiliza ricas gamas cromáticas que invitan a viajar.

