Exposition de peintures Âme Provençale Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat

Exposition de peintures Âme Provençale

Du 11/03 au 17/03/2026 du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Un vernissage est prévu le samedi 14 mars à partir de 10h30. Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-11

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-11

“Âme provençale” réunit deux artistes peintres ciotadens, Marie-Christine Gonzales et André Lataguerra. Du 11 au 17 mars 2026, leurs œuvres dialoguent autour de l’âme, des racines, de l’identité et de l’émotion.

L’Office de Tourisme de La Ciotat accueille l’exposition “Âme provençale”, une rencontre artistique forte et sensible entre deux artistes ciotadens Marie-Christine Gonzales et André Lataguerra.



À travers leurs œuvres, ces deux artistes proposent un voyage pictural empreint d’humanité, de racines et d’émotions. Leurs univers, bien que distincts, dialoguent autour d’un même fil conducteur l’âme, la mémoire et l’identité.



Marie-Christine Gonzales nous plonge dans un monde de douceur et de profondeur, où l’enfance, le regard et le lien au vivant occupent une place centrale. Ses peintures, à la fois intimes et universelles, dégagent une grande sensibilité. Les visages qu’elle représente semblent habités d’une histoire, d’un silence, invitant le spectateur à une contemplation presque méditative.



Mme Marie Christine GONZALES



‌Après avoir étudié dans plusieurs ateliers différentes techniques (pastel, acrylique, aquarelle) je me suis tournée vers la peinture a l’huile qui reste ma technique de prédilection.

Mon dernier professeur m’a confié son atelier et maintenant depuis une dizaine d’années je soutiens mes élèves, qui me font confiance. Je suis fière de voir leurs progrès



m.gonzales74@laposte.net



De son côté, André Lataguerra explore la richesse des cultures et des traditions à travers des portraits puissants, marqués par les symboles, les couleurs et les motifs. Son travail met en lumière l’identité, l’appartenance et la transmission, avec une force expressive qui interpelle et touche profondément.



M André LATAGUERRA

Ciotaden et peintre figuratif depuis une trentaine d’année, j’ai une facture ancienne dans la lignée des peintres provençaux. Autodidacte, mes sujets sont principalement la mer, les lavandes et les natures mortes. Membre de l’association Sirènes, j’ai exposé dans divers lieux comme la Galerie du Port, L’Office de tourisme et divers marchés.



rose-marie.gazanhes@orange.fr



Réunis dans cette exposition, les deux artistes offrent un regard croisé sur l’âme humaine, entre racines provençales et ouverture au monde. “Âme provençale” est une invitation à ressentir, à observer autrement et à se laisser émouvoir par la peinture comme langage universel.



Une exposition à ne pas manquer, où l’art devient un pont entre les cultures, les générations et les émotions. .

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32 bienvenue@destinationlaciotat.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

“Âme provençale” brings together two painters from La Ciotat, Marie-Christine Gonzales and André Lataguerra. From 11 to 17 March 2026, their works will engage in a dialogue around the soul, roots, identity and emotion.

L’événement Exposition de peintures Âme Provençale La Ciotat a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme de La Ciotat