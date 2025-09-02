Exposition de peintures Art abstrait « Interprétations ! » Ault

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Gratuit

fin : 2025-09-28

2025-09-02

L’art abstrait sans contraintes, spontané et authentique !

Peintre autodidacte, Patricia Prouvost transforme ses pensées et émotions en les imprégnant sur la toile. Son univers et

son style sont facilement reconnaissables.

Passionnée de littérature et poète à ses heures, elle s’est néanmoins tournée vers les pinceaux pour exprimer l’inexprimable, en acte de création profondément instinctif.

À travers ses nombreuses œuvres, elle invite à une conversation silencieuse, un partage d’émotions où chacun peut, à sa

manière, se reconnaître.

Patricia Prouvost a choisi d’exposer un échantillon de son talent à la bibliothèque municipale d’Ault et c’est un enchantement des sens.

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Gratuit.
Aux horaires d'ouverture de la bibliothèque.
17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France

