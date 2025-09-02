Exposition de peintures Art abstrait « Interprétations ! » Ault
Exposition de peintures Art abstrait « Interprétations ! »
17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme
Début : 2025-09-02
fin : 2025-09-28
2025-09-02
L’art abstrait sans contraintes, spontané et authentique !
Peintre autodidacte, Patricia Prouvost transforme ses pensées et émotions en les imprégnant sur la toile. Son univers et
son style sont facilement reconnaissables.
Passionnée de littérature et poète à ses heures, elle s’est néanmoins tournée vers les pinceaux pour exprimer l’inexprimable, en acte de création profondément instinctif.
À travers ses nombreuses œuvres, elle invite à une conversation silencieuse, un partage d’émotions où chacun peut, à sa
manière, se reconnaître.
Patricia Prouvost a choisi d’exposer un échantillon de son talent à la bibliothèque municipale d’Ault et c’est un enchantement des sens.
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France
