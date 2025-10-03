Exposition de peintures au cinéma l’Eden de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine
Début : 2025-10-03 14:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-03
Du vendredi 3 au dimanche 12 octobre 2025
Exposition de peintures et atelier aquarelle de la MJC Jean Guillemin au cinéma l’Eden de Romilly-sur-Seine à la Galerie J.P. Belmondo .
Cinéma l’Eden Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 21 18 42
