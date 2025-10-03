Exposition de peintures au cinéma l’Eden de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine

Début : 2025-10-03 14:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Du vendredi 3 au dimanche 12 octobre 2025

Exposition de peintures et atelier aquarelle de la MJC Jean Guillemin au cinéma l’Eden de Romilly-sur-Seine à la Galerie J.P. Belmondo .

Cinéma l’Eden Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 21 18 42

