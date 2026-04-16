Exposition de Peintures au Musée Ti Gwechall Musée Ti Gwechall Dirinon
Exposition de Peintures au Musée Ti Gwechall Musée Ti Gwechall Dirinon vendredi 1 mai 2026.
Dirinon
Exposition de Peintures au Musée Ti Gwechall
Musée Ti Gwechall 2 Rue du Traon Dirinon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
En exposition à La Grange du musée une quarantaine de peintures de 3 artistes locaux.
Béatrice ARZEL et Christelle LE MENN peignent ensemble depuis plus de 25 ans ! Leur invité Michel BODENAN est diplômé de l’école Boulle.
Ils présentent plusieurs de leur œuvres de style différent, en aquarelle, en acrylique ou en dessin
Vous pourrez en profiter pour visiter le musée la maison d’autrefois avec ses lits clos, son vaisselier, son armoire garnie, les costumes de la région, etc. .
Musée Ti Gwechall 2 Rue du Traon Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 6 11 62 11 66
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English : Exposition de Peintures au Musée Ti Gwechall
L’événement Exposition de Peintures au Musée Ti Gwechall Dirinon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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