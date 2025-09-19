Exposition de peintures au Pavillon de la Courrouze, par Kevin Gendron Pavillon Courrouze Rennes

Exposition de peintures au Pavillon de la Courrouze, par Kevin Gendron Pavillon Courrouze Rennes 19 – 28 septembre Ille-et-Vilaine

Le Pavillon Courrouze a le plaisir d’accueillir pour la seconde fois l’artiste Kevin Gendron, pour une nouvelle exposition au cœur du quartier !

Retrouvez ses œuvres percutantes du vendredi au dimanche, de 10h30 à 18h, du 15 au 28 Septembre.

Pavillon Courrouze Pavillon de la Courrouze, Rue des Munitionnettes, Rennes, France La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine