Exposition de peintures Audrey Richard cabane 14 Le Château-d’Oléron

Exposition de peintures Audrey Richard

cabane 14 Rue du fort Pâté Le Port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-02

2026-07-27

Créations, dessins à l’encre.

cabane 14 Rue du fort Pâté Le Port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 85 81 60 au.richard@live.fr

English :

Creations, ink drawings.

