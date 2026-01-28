Exposition de peintures Autour de l’eau de Julien Bougeard Ranz Déols

Exposition de peintures Autour de l’eau de Julien Bougeard Ranz

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

Date(s) :

2026-02-12

Julien Bougeard Ranz puise son inspiration dans le design, la décoration et l’artisanat. Tout devient matière à création.

Julien Bougeard Ranz applique la peinture, puis l’enlève. Il la laisse vivre, sécher, puis la retravaille. En frottant et en raclant les couches d’acrylique, il laisse le hasard révéler formes, textures et profondeurs.

Chaque œuvre est une expérimentation sensible, une rencontre entre intention et imprévu, où l’eau devient fil conducteur. .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

